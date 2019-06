A scrivere e parlare di femminicidio devono essere anche gli uomini

huffingtonpost

(Di giovedì 20 giugno 2019) Mi scrive un amico di una redazione per chiedermi un pezzo sulla violenza contro le donne. È sicuramente uno sul cui impegno e onestà intellettuale nei confronti della parità di genere non ho nessun dubbio.Eppure... eppureuno come lui aggiunge che sarebbe meglio lo scrivessi io perché sono una donna. Ho riflettuto un secondo e poi no, gli ho risposto che quel pezzo non l’avrei fatto e, semplicemente, perché, se c’è una cosa su cui dovrebbero iniziare agli(almeno quelli che rendono onore a questa qualita) è proprio la violenza, palese o nascosta, oggi contro le donne.Perché se è assodato che, in Italia la lotta alla violenza contro le donne non può che passare attraverso la crescita personale, sociale e culturale delle donne è certoche, soprattutto, questo debba ...

