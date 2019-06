Tutta un’altra cosa il Huawei P30 Pro con aggiornamento 178 | non solo stop sfarfallio

optimaitalia

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Pronto a sbarcare sulP30 Pro c'è un nuovotargato EMUI 9.1 .0.178. Le prime notifiche dell'update via OTA hanno riguardato diversi paesi (Italia non compresa per il momento). Non si tratta affatto di un adeguamento da sottovalutare in quanto include alcuni fix importanti e pure miglioramenti notevoli. La primada dire per l'delP30 Pro è che questo aggiunge una modalità indispensabile per i nostri occhi. Si tratta di quella denominata Dimming DC che impedisce lodello schermo tanto fastidioso per la vista. La funzione, dopo l'installazione del pacchetto, andrà opportunamente attivata con il seguente percorso: Impostazioni> Display> Comfort occhi. Del pacchetto 178 ne beneficia anche ilP30 Pro. L'update introduce la tecnologia Bluetooth a bassissima latenza e come risultato, quando si trasmettono i brani ...

