Segregava moglie e figli ​e poi li riempiva di botte Arrestato 50enne nel Messinese

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Aurora Vigne L'uomo aveva imposto una vera e propria segregazione in casa di cui serrava porte e finestre con lucchetti, costringendo i familiari a continue privazioni, pessime condizioni igienico-sanitarie e uno stato di degrado generalizzatosegregati in casa per anni, a suon die vessazioni. E così i poliziotti del commissariato di Patti, nel, hanno dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un cinquantatreenne accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati nei confronti dellae deiminorenni. Le violenze sono state commesse per numerosi anni ed erano legate a una morbosa gelosia dell'uomo. Oltre che a subire ingiurie e percosse sempre più frequenti, le vittime erano costrette a patire un isolamento dettato dal veto assoluto di incontrare persone, eccetto che nell'ambiente scolastico, ...

