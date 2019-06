Castrocaro 2019 | intervista a Lucio Presta

Stefano De Martino e Belen Rodriguez condurranno Castrocaro 2019 : La rivoluzione colpisce lo storico Festival di Castrocaro . A operarla è il manager e produttore Lucio Presta, che si è aggiudicato il bando per l'organizzazione delle prossime tre edizioni del festival musicale. "Ho deciso un po’ di tempo fa di provare a ridare il posto che gli spetta a Castrocaro , che ha una storia gloriosa, ed ho partecipato al bando triennale per l’organizzazione del festival. La fortuna ha voluto che lo vincessi. Così lo ...

Belen e Stefano alla conduzione di Castrocaro 2019 (Anteprima Blogo) : Debutta su Rete 2 a settembre il Festival di voci e volti nuovi di Castrocaro. L'edizione 2019 della storica competizione musicale, esattamente come accadrà con Che tempo che fa, sloggia da Rai1 per trovare casa sulle frequenze della seconda rete della televisione di Stato.Quel geniaccio dell'etere televisivo ha pensato di far condurre questa serata musicale ad una coppia di fatto del mondo dello spettacolo nostrano.prosegui la letturaBelen e ...