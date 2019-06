Red Dead Online | Ultima settimana per i pacchi di scorte speciali

gamerbrain

(Di martedì 18 giugno 2019) Chi deve ancora raggiungere il rango 10 e 20 in Redavrà tempo fino al 24 giugno per arrivarci e ottenere un paio didi, ricchi di preziose munizioni e provviste. Tutti i giocatori che raggiungeranno almeno il rango 10 riceveranno dei formidabili articoli per la caccia tra cui esche per la selvaggina, 20 frecce per selvaggina piccola che ti aiuteranno a uccidere in maniera pulita gli animali più piccoli e frecce avvelenate per abbattere le prede più pericolose. Riceverai anche 20 frecce incendiare da usare durante i combattimenti. Raggiungendo almeno il rango 20 entro il 24 giugno, riceverai delle provviste molto utili, come per esempio 5 confezioni di Jolly Jack’s per potenziare l’indicatore delEye con una barra dorata e 3 pezzi di carne di selvaggina all’origano per far diventare dorato il Nucleo ...

