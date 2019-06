Giorgio Metta | Iit di Genova | “I robot devono poter sbagliare e cadere come i bambini”

wired

(Di martedì 18 giugno 2019) (foto: Toru Yamanaka/Getty Images) Camogli – “Quando guardiamo un video in cui unfa qualcosa di straordinario, dovremmo ricordarci che per ciascun tentativo andato a buon fine ce ne sono stati probabilmente altri 20 che sono falliti malamente”. Parafrasando una famosa dichiarazione del Ceo di Boston Dynamics Marc Raibert,ha sottolineato dal palco del teatro di Camogli, in provincia di, l’importanza del fallimento nel processo di apprendimentoico.attualmente è il vice-direttore scientifico dell’Istituto italiano di tecnologia (l’Iit), ma è stato selezionatoprossimo direttore a partire da gennaio 2020, quando diventerà a tutti gli effetti il successore di Roberto Cingolani. A margine del suo intervento alla Summer school in media ecology e comunicazione digitale, ha raccontato a Wired la sua visione sulla ...

dagone66 : @giorgio_gori si metta d’accordo con Calenda e fate un partito voi vedrà che prenderete voti anche a dx ... ci vuol… -