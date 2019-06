Il tempo di Totti | trent?anni d?amore tra cucchiai e magie

Conferenza Totti - Ambrosini : “adesso avrà bisogno di un pò di tempo” : “Totti dopo la giornata di oggi avrà bisogno di un po’ di tempo. Prendere una decisione del genere di lasciare in maniera definitiva la società credo non sia facile. Deve capire quello che vuole fare. Stare all’interno di una società non basta, serve che ti vengano dati dei compiti. Penso che accetterebbe un ruolo in Federazione se con compiti ben precisi. Quando uno smette di giocare a calcio, bisogna spigare alla gente ...

Pallotta scommette su Totti : si prenda tempo per decidere : "Senza alcun dubbio ci piacerebbe vedere Francesco come una parte fondamentale del nostro futuro. Lavorando coi vertici della nostra dirigenza sportiva potra' iniziare a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera". Cosi' il presidente della Roma, James Pallotta, parlando del ruolo di dt offerto a Totti. "Forse Francesco pensa di avere bisogno di un po' di tempo per pensare al suo futuro e al suo ruolo nel club, cosa che tutti rispettiamo. Se ...