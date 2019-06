Moto3 | GP Catalogna 2019 | risultati e classifica qualifiche Gabriel Rodrigo in pole

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019)centra la quartaposition della carriera e partirà dalla prima casella in griglia di partenza nel Gran Premio di, settima tappa del Mondiale. L’argentino del Team Kömmerling Gresini ha firmato il miglior tempo in 1’48″450 mettendosi subito in testa dopo il primo run del Q2 ed in seguito non è più riuscito ad effettuare un ultimo tentativo per aver aspettato troppo a lungo ai box in modo da non concedere la scia ai propri avversari. La rischiosa strategia del sudamericana ha comunque pagato, anche grazie alla qualità del giro messo a referto a inizio turno, con il nipponico Ai Ogura (Honda Team Asia) che si è avvicinato chiudendo in seconda piazza a soli 21 millesimi dalla vetta. Tony Arbolino (VNE Snipers) è il migliore degli italiani in terza piazza a 0.293 dalla testa, confermandosi in grande forma dopo la doppietta del ...

