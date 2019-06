Incidente nel Veneziano | scontro tra auto e bus | 2 morti e 5 feriti

Incidente mortale sulla ss16 nell'impatto tra auto e moto muore 62enne : Teramo - Un incedente tra una auto e una moto nel pomeriggio di ieri sulla Strada Statale 16 a Silvi (Teramo), all’altezza del sottopasso Marcelli, è costato la vita ad un 62enne Antonio Carletti. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza partita da Pescara per provare un disperato tentativo di trasferimento, ma l’uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto sul posto. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Silvi, con i ...

Incidente mortale sulla ss16 nell'impatto tra auto e moto muore 62enne : Teramo - Un incedente tra una auto e una moto nel pomeriggio di ieri sulla Strada Statale 16 a Silvi (Teramo), all’altezza del sottopasso Marcelli, è costato la vita ad un 62enne Antonio Carletti. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza partita da Pescara per provare un disperato tentativo di trasferimento, ma l’uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto sul posto. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Silvi, con i ...

Gallipoli - Incidente mortale nel primo pomeriggio : muore una donna : Un terribile incidente stradale si è verificato questo pomeriggio poco dopo le 13:00 a Gallipoli, in provincia di Lecce, dove c'è stato un tamponamento a catena tra più veicoli. Ad avere la peggio è stata una donna di 40 anni, Angjelina Zefi, questo il nome della vittima, di origini albanesi. Secondo quanto riporta la stampa locale la donna si trovava nella sua automobile, quando, per cause ancora in corso di accertamento è rimasta coinvolta nel ...

Due petroliere sono state evacuate dopo un Incidente nel Golfo dell’Oman : potrebbe essere stato un attacco : Due petroliere sono state evacuate dopo la segnalazione di un incidente nel Golfo dell’Oman, di cui non si conoscono ancora le cause: l’equipaggio ora si trova al sicuro, ha scritto Haaretz citando sue fonti. Le due petroliere coinvolte sono la

Usa - Incidente nel Montana : si rovescia camion con milioni di api : incidente negli Usa dove camion che trasportava circa 133 milioni di api nello stato americano del Montana si è ribaltato. A provocarlo probabilmente un errore dell’autista. Lo hanno riferito i i media locali precisando che dopo l’incidente il veicolo ha iniziato a perdere carburante, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco, con tutte le precauzioni legate al particolare carico. Sono state anche diramate segnalazioni alla ...

Le notizie del giorno – Parla il cugino di Reyes coinvolto nell’Incidente - la nuova Roma di Fonseca - rivoluzione Lecce : LE DICHIARAZIONI DEL cugino DI Reyes – Emergono nuovi particolari sulla morte di Reyes, il calciatore dell’Extremadura deceduto in un incidente lo scorso 1° giugno. A Parlare è il cugino, unico sopravvissuto allo scontro, che ha rivelato alla Guardia Civil particolari dell’incidente: “Non so cos’abbia fatto José, non ricordo“. “Stavamo volando” ha aggiunto Juan Manuel Calderon, ancora in ospedale, riferendosi all’elevata velocità ...

Rider - a Bologna l’Incidente che costa la vita al 51enne Mario : postino di giorno e fattorino nel weekend : Era costretto a fare un secondo lavoro, come lo sono in molti nell’era del precariato e degli stipendi troppo bassi rispetto al costo della vita. postino durante la settimana, fattorino nei weekend. Alla fine, per riuscire a mettere insieme uno stipendio adeguato, tante ore passate su uno scooter, per portare a domicilio una raccomandata o una pizza, ma sempre in pericolo nel traffico di Bologna. Ed è sulla strada, mentre tornava alla base dopo ...

Incidente Niki Lauda Nurburgring 1976/ Video Merzario : mi ringraziò ma solo nel 2006 : Incidente Niki Lauda al Nurburgring 1976: il Video del tragico evento che ha lasciato sfigurato il campione della formula 1, scomparso oggi a 70 anni.

Incidente in moto. Non arriva al ristorante : gli amici lo ?cercano e lo trovano morto nel fosso : Lo hanno trovato in serata gli amici che lo aspettavano dall'ora di pranzo in fondo a una scarpata, ma ormai non c'era più nulla da fare. Marco Stabile, 47 anni di Schio, era un grande appassionato di moto.

VIDEO Incidente di Magnussen - GP Canada 2019 : il brutto crash del danese della Haas nelle qualifiche : Un brutto Incidente quello occorso al danese della Haas Kevin Magnussen, nel corso delle qualifiche del GP del Canada di F1. Il pilota della Haas, nel Q2, nel tentativo di migliorare il suo riscontro e di migliorare il proprio riscontro, ha perso il controllo della sua monoposto, andando a sbattere contro il celebre “Muro dei campioni” e causando un grave danno alla sua monoposto. Il pilota ha ottenuto, al termine del time-attack, il ...

Incidente nella notte a Palermo - coinvolta un’intera famiglia : gravissimi bambini di 2 e 4 anni : Grave Incidente nella notte a Palermo: coinvolta un'intera famiglia. Sono rimasti lievemente feriti padre e madre, mentre sono gravissime le condizioni dei due bambini che si trovavano a bordo della vettura con i genitori: uno ha quattro anni, mentre l'altro ne ha soli due ed è ora in prognosi riservata.Continua a leggere

Viaggio a Venezia dopo l’Incidente : “Paura passata - ma nel weekend arriveranno altri 13 giganti” : Il giorno dopo il grande spavento, per i residenti a San Basilio e alle Zattere è quello dello sfinimento dopo la paura e la rabbia. Per i 2500 passeggeri della Msc Opera, quello della vacanza tra le isole greche cancellata: crociera annullata, tutti a casa e rimborso assicurato....

Venezia : la procura apre un fascicolo sull'Incidente nel canale della Giudecca : Sequestrati timone e scatola nera della nave da crociera Msc che ha urtato il battello turistico. Ancora due ferite ricoverate in ospedale

Perugia. Incidente stradale zona Capanne : morta una quarantenne di Tavernelle : Una quarantenne di Tavernelle è morta nel primo pomeriggio di lunedì in un Incidente stradale che si è verificato lungo