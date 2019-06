CorSport | Potrebbe essere Maksimovic a sostituire Albiol

ilnapolista

(Di sabato 15 giugno 2019) L’addio diapre la strada a numerose possibilità per il Napoli, oltre ai calciatori per cui si tratta, c’è da guardare anche in casa propria. E De Laurentiis lo sta facendo con il rinnovo di, Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore serbo ha finalmente trovato continuità con Ancelotti dopo i due anni di riposo forzato con Sarri, ha dimostrato in campo di poteruna buona alternativa a Raul nel lungo periodo del suo infortunio. Il suo procuratore, Ramadani, ha già incontrato il presidente, ma a breve dovrebbe esserci la stretta decisiva. L'articolosembrail primo su ilNapolista.

