Come la Luna ci ha conquistati

La Cina verso la Luna e oltre : primo lancio dal mare - poi le missioni verso Comete e asteroidi : primo lancio dal mare per la Cina. Protagonista, un vettore Lunga Marcia 11 al suo settimo lancio dal 2015, che si è sollevato da una piattaforma nel Mar Giallo lo scorso 5 giugno. Il vettore, ha posizionato in orbita a 600 chilometri di altezza, 7 satelliti per l’osservazione della terra costruiti da diverse accademie e aziende cinesi. La missione – riporta Global Science – è stata la prima dall’inaugurazione del servizio di lancio ...

Marte concede un valzer alla falce di Luna : quando e Come vedere l’imperdibile “duetto” : La seconda congiunzione astrale di giugno ha come protagonisti una sottilissima falce di Luna crescente e Marte. I due oggetti "danzeranno" nel cielo occidentale di mercoledì 5 giugno a partire dalle 21:00 circa, quando il Pianeta Rosso divenerà visibile. Non molto lontano, tra la costellazione dei Gemelli e l'Auriga, si potrà ammirare anche Mercurio.Continua a leggere

Venere duetta con uno spicchio di Luna : quando e Come vedere l’imperdibile valzer celeste : La prima congiunzione astrale di giugno vedrà protagonisti una sottile falce di Luna calante e il pianeta Venere. I due oggetti celesti sorgeranno quasi contemporaneamente attorno alle 4:40 del mattino di sabato 1, e resteranno visibili nel cielo orientale fin quando la luce del Sole non "cancellerà" il pianeta dell'amore dalla volta celeste.Continua a leggere

Allarme per la Luna : sta “tremando” per i terremoti e si sta restringendo - “precisamente raggrinzendo Come fosse un chicco d’uva” : La Luna si sta restringendo. Piu’ precisamente sta “raggrinzendo” come se fosse un chicco d’uva, mentre il suo interno si raffredda, causando miglia di “faglie inverse”, che favoriscono la produzione attiva di terremoti. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience. I ricercatori hanno progettato un nuovo algoritmo per ri-analizzare i dati sismici ...

Luna Blu - stelle cadenti della Cometa di Halley e un allineamento eccezionale : gli eventi astronomici imperdibili del mese di Maggio [INFO] : Le notti saranno anche più brevi, ma le condizioni meteo più miti del mese di Maggio invogliano molte persone a trascorrere più tempo sotto le stelle. Con l’inizio del nuovo mese, arriva anche una serie di eventi astronomici da non perdere, come un grande sciame meteorico e un tipo di Luna piena osservabile solo a distanza di qualche anno. Ecco allora i 3 eventi astronomici più importanti del mese di Maggio, da segnare sul calendario di ogni ...

La Cina guarda oltre la Luna : verso asteroidi e Comete : Dopo aver conquistato il lato nascosto del nostro satellite con la missione Chang’e-4, la Cina punta a estendere i suoi programmi di esplorazione dell’universo ben oltre la Luna. Il prossimo obiettivo sarà visitare un asteroide e una cometa, nell’ambito di una missione robotica prevista tra soli tre anni. A riportarlo è l’agenzia di stampa statale cinese Xinhua, secondo cui il piano attuale, ancora in fase di valutazione, sarebbe quello di ...

Arriva la Luna rosa di aprile : perché si chiama così - Come e quando vederla : Il fenomeno della Luna rosa è un'illusione. Non si tratta di un effetto ottico, ma solo del nome che viene attribuito al magnifico plenilunio che si verificherà venerdì 19 aprile (alle 13.12 ora italiana, ma per noi sarà visibile la sera, a partire dalle 20), quando la Luna sarà piena al 100%. Perché si chiama Luna rosa anche se non è rosa Il nome con il quale viene chiamata questa Luna piena deriva da una ...