Traffico Roma del 14-06-2019 ore 14 | 30

(Di venerdì 14 giugno 2019) NOTIZIARIOVENERDÌ 14 GIUGNOORE 13:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA CENTRALE DEL LATTE AL BIVIO PER LA A24L’AQUILA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI DALL’ANAGNINA ALL’APPIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. A CENTOCELLE POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DEI CICLAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE ROSE. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE PERDA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIA TIBURTINA LA BIVIO PER LA A24L’AQUILA E LUNGOO VIALE CASTERNSE. SUL TRATTO URBANO DELL’A24-L’AQUILA RALLENTAMENTI DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ...

