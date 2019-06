Pesticidi | alcuni Comuni hanno detto no La svolta bio non è un’utopia

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) Si èieri a Roma, nella suggestiva cornice dell’Orto Botanico, un’interessante iniziativa promossa da Federbio e Cambia la Terra dal titolo: “Liberi da: l’Italia riparte dai”; scopo del convegno è fare conoscere le pratiche virtuose adottate da oltre 65che nel nostro paeseposto limiti all’uso dei, adottando regolamenti e normative rigorose al fine di tutelare il più possibile la salute dei cittadini e la qualità dell’ambiente. Presenti rappresentanti di Ispra, Crea, Isde, Wwf, Lipu, Legambiente, Pesticide Action Network (Pan)-Europe, Comitato Marcia Stop, Gruppo Noe Carlo Zaghi, Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. Ospiti d’onore, cinque sindaci di altrettantidal Nord al Sud (Belluno, Carmignano, Melpignano, Tollo, Vallarsa) cheportato le loro interessanti ...

