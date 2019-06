Malagò | «Agnelli è una persona determinata mentre De Laurentiis è vulcanico»

ilnapolista

(Di venerdì 14 giugno 2019) Il presidente del CONI Giovanniha rilasciato una lunga intervista a TuttoSport, in cui ha parlato anche del suo futuro «Sto decidendo se ricandidarmi» Parlando del campionato Italianonon ha dubbi che anche il prossimo anno dominerà la Juventus «Ogni anno, ad agosto, i suoi colleghi mi chiedono chi vincerà il campionato. Ecco, le rispondo già adesso: anche l’anno prossimo vincerà la Juve. C’è un gap troppo forte che non è colmabile». I motivi non vanno ricercati solo nella bravura della Juve, sul campo e fuori, ma anche nei demeriti della concorrenza.chiude con una battuta su alcuni presidenti della Serie a «Andreaè unaAurelio De. Cairo e Rossi sono rispettivamente unico e di un’altra categoria» L'articolo: «è unaDe» sembra essere ...

napolista : #Malagò: «#Agnelli è una persona determinata mentre #DeLaurentiis è vulcanico» Per il presidente del #CONI anche l’… -