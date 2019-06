Evernote | l’estensione di Chrome ha esposto gli utenti ad attacchi hacker

wired

(Di venerdì 14 giugno 2019) Phil Libin, ceo di(foto: Haruyoshi Yamaguchi/Bloomberg via Getty Images) I ricercatori di cybersicurezza hanno scoperto un bug critico neldella popolare appdi Google, che avrebbe potuto consentire aglidi effettuare un dirottamento del browser al fine di sottrarre informazioni sensibili da qualunque sito web si accedesse.Web Clipper è una delle estensioni più utilizzate del browser di Big G, e permette aglidi prendere appunti e organizzare i loro elenchi di attività in modo comodo: consi possono salvare pagine web (o porzioni di esse), modificarle e organizzarle in pratici archivi. Attualmentedel browser conta oltre i 4,6 milioni di. Scoperta dagli esperti di Guardio, che si occupa di crimini informatici, la vulnerabilità (denominata Cve-2019-12592) risiedeva nelle modalità in cui ...

