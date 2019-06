Sigfrido Ranucci | Siri querela Report | ma quello con Arata è un abbraccio

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 giugno 2019) “Paoloè un uomo che si muove con disinvoltura con il vecchio potere sicilianoe fa da trade union con il nuovo. Fa affari con soggetti a rischio. Ricordo che i pm gli contestano l’aggravante del metodo mafioso”., giornalista e conduttore di, descrive così l’imprenditore siciliano ed ex consulente della Lega arrestato oggi, con il figlio Francesco. La trasmissione di Rai3 ha dedicato alla sua attività, e ai suoi intrecci con la Lega e con il ‘re dell’eolico’ Vito Nicastri, diverse inchieste giornalistiche.La storia dell’imprenditore si intreccia con quella di Armando, indagato per corruzione a Roma, con l’accusa di aver ricevuto una mazzetta proprio da. L’imprenditore gli avrebbe chiesto di premere per l’inserimento di un emendamento sull’eolico nel def. ...

