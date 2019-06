Project Scarlet | Microsoft commenta le indiscrezioni pre E3 che volevano due modelli di

Xbox : Microsoft annuncia Project Scarlett per il 2020 [E3 2019] : Ieri sera, durante la conferenza E3 2019, Microsoft ha annunciato Xbox Project Scarlett, la console next-gen in arrivo a fine 2020. Annuncio Project Scarlett aumenterà lo standard di potenza, velocità e prestazioni e, arriverà nelle vacanze del 2020 insieme a Halo Infinite. Basata su un processore progettato su misura, che sfrutta l’ultima architettura AMD Zen 2 e Radeon RDNA, Project Scarlett offrirà un nuovo livello di immersione. ...

XBOX Project Scarlett : caratteristiche e data della prossima generazione : Sul palco dell’E3 2019 Phil Spancer annuncia ufficialmente l’arrivo della prossima generazione della console di casa Microsoft. Il direttore di XBOX ci spiega come i team sviluppano giochi e console proprio con un unico obiettivo: il gaming! XBOX Project Scarlett è il proseguo iniziato con XBOX One X, cioè una console ideata appositamente per giocare e non per diventare un hub interattivo. Il team che ha realizzato la nuova console è ...

Project Scarlett annunciata senza mostrare la console? Ricordate quando Major Nelson prendeva in giro Sony per la stessa cosa? : I tempi cambiano e così anche il modo di approcciarsi al marketing e agli annunci, soprattutto in un'industria spesso molto frenetica e veloce come quella videoludica. Questa piccola notizia non vuole assolutamente essere una critica ma una sorta di curiosità, una specie di piccola riflessione.Durante la propria conferenza E3 2019, Microsoft ha rivelato i primissimi dettagli di Project Scarlett annunciando anche alcune specifiche tecniche e una ...