Elodie si fonde armoniosamente con il flow di Marracash per “Margarita”

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Esce oggi, mercoledì 12 giugno, in streaming e nei digital store,(Island Records), il nuovo singolo difeat.che sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 14 giugno. Nel brano, la voce versatile disicon ildi, rapper con il quale la cantante collabora per la prima volta.è un cocktail perfetto di seduzione e divertimento, un mix fresco di raggae e pop., che ha raggiunto oltre un milione di ascoltatori al mese su Spotify, reduce dalla collaborazione con i The Kolors per “Pensare male”, per tre settimane in vetta alle classifiche EarOne e certificato disco d’oro, torna, a distanza di un anno da “Nero Bali” (feat. Michele Bravi e Gué Pequeno), straordinario successo e disco di platino, con una canzone che è la perfetta colonna sonora di un’estate ormai alle porte.. Dopo anni di ...