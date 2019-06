Ha stravinto il centrodestra

ilfoglio

(Di lunedì 10 giugno 2019) I ballottaggi concludono una fase di voto amministrativo, quindi il loro esito va letto all’interno di quello complessivo, altrimenti si riceve un’impressione distorta. Dire chee centrosinistra ottengono un egual numero di sindaci al ballottaggio dà la sensazione di un pareggio, ma se

EGardini : Dopo 70 anni ininterrotti di sinistra al potere, a #Ferrara finalmente si cambia: i ferraresi hanno scelto il… - DanielaLantieri : RT @ilfoglio_it: Perché le amministrative non segnano una nuova tendenza per l’opposizione - ilfoglio_it : Perché le amministrative non segnano una nuova tendenza per l’opposizione -