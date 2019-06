Detrazioni Partita Iva 2019 | lista costi e percentuali massime delle spese

termometropolitico

(Di lunedì 10 giugno 2019)IvaI titolari diIva possono usufruire di alcunefiscali relative aisostenuti durante l’anno per lo svolgimento della propria attività. Tali, tuttavia, valgono solo per i titolari diIva che si trovano nel regime ordinario: i lavoratori autonomi aderenti al regime agevolato (forfettario) non potranno invece scaricare nulla. Ciò avviene perché questi ultimi aderiscono di fatto a un regime fiscale agevolato, quindi dall’imposta ridotta, e proprio in quel forfait (le cuisono differenti per ogni categoria professionale) sono incluse anche le eventualida sostenere per l’attività. Chi invece opera nel regime ordinario può dedurre lesostenute per viaggi e benzina, per acquisto prodotti inerenti alla propria attività (smartphone e PC),di ...

mapicar : RT @uitrens: @SkyTG24 @MariaLatella @massimogara A #Lintervista con @MariaLatella Garavaglia che parla di partita di giro per #flatTax e de… - antonioscorry : RT @uitrens: @SkyTG24 @MariaLatella @massimogara A #Lintervista con @MariaLatella Garavaglia che parla di partita di giro per #flatTax e de… - uitrens : RT @uitrens: @SkyTG24 @MariaLatella @massimogara A #Lintervista con @MariaLatella Garavaglia che parla di partita di giro per #flatTax e de… -