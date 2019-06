Realiti | lo show di Lucci declassato in seconda serata dopo il flop dell’esordio

davidemaggio

(Di sabato 8 giugno 2019)Declassamento inper Enricoe il suo– Siamo tutti Protagonisti. Partito mercoledì scorso, in diretta su Rai 2, il programma irriverente è riuscito a raccogliere a malapena 428.000 telespettatori – pari al 2,5% di share – e già dalla prossima settimana, come rivelato da Dagospia, dovrà lasciare lo slot più prestigioso., gioco-forza, subirà anche delle modifiche nella sua struttura: abbandonata la diretta di 180 minuti, il talkverrà registrato e la sua durata sarà ridimensionata a circa 90 minuti. Dovrebbero essere confermate invece le presenze dell’attrice Asia Argento, del rapper Lucchè e dello scrittore Aurelio Picca, chiamati ad interpretare i ruoli dei “saggi” in grado di rappresentare tutte le anime del nostro paese. Tra l’altro, ad oggi, non è possibile rivedere la prima puntata della ...

