Rai Gulp | Vita tra le stelle a Missione Spazio Reloaded 

Missione Spazio Reloaded : Rai Gulp racconta la vita da astronauta : Linda Raimondo Dopo un’anteprima su Rai Play, arriva, su Rai Gulp , Missione Spazio Reloaded . Da domenica 12 maggio, alle ore 13.45, sul canale Rai per i più piccoli troveranno Spazio i racconti delle attività extraveicolari di Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti – la prima donna italiana in orbita – e della nuova Missione del veterano Paolo Nespoli nel suo 60° anno d’età. A guidare i telespettatori in questo “viaggio” di ...

Rai Gulp e Rai Yoyo 2019 : tutte le novità in programma - : Non potete perdervi " Berry Bees ", nel quale tre ragazzine normalissime si ritrovano eroine scelte per salvare il mondo in un'agenzia segreta. Ci sarà tantissimo spionaggio e avventura. Per i più ...