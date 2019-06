Minibot,vicepremier a Mef:pagare debiti

"Se lo strumento perle imprese non è il, il Mef ne trovi un altro. Ma lo trovi, perché il punto sono le soluzioni, non le polemiche". Così il leader M5S Di Maio in un post. "Sullo strumento si può discutere,è una proposta, ma sul fatto che sia urgentele decine di miliardi di euro di arretrati e diche la pubblica amministrazione ha nei confronti di imprese e famiglie (risalenti a governi e anni precedenti) deve essere chiaro a tutti, in primis al ministro dell'Economia", afferma Salvini.(Di sabato 8 giugno 2019)