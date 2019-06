Terremoto | sciame sismico nello Stretto di Messina | 11 scosse in 48 minuti sulla faglia

Terremoto - violento sciame sismico in Albania : epicentro a Coriza - paura anche in Grecia e Puglia [MAPPE e DATI] : Una violenta serie di scosse di Terremoto ha colpito nelle ultime ore l’ Albania sud/orientale, al confine con la Grecia . Le scosse più forti sono state di magnitudo 5.0: la prima alle 06:26 di stamattina, la seconda della stessa intensità alle 06:33 dopo pochi minuti, la terza alle 09:00, intervallate da numerose altre scosse meno violente ma comunque di magnitudo superiore a 4. L’ epicentro delle scosse è stato vicino la città di ...

Terremoto in Calabria - sciame sismico tra Reggio e Vibo Valentia dopo la forte scossa della notte [MAPPE] : Un vero e proprio sciame sismico sta interessando la Calabria meridionale dopo la scossa di Terremoto che sta notte all’1:31 ha scatenato il panico con migliaia di persone in fuga dalle loro abitazioni tra le Serre e la piana di Gioia Tauro dove il risentimento sismico della scossa principale (di magnitudo 3.6) ha raggiunto il 5° grado della scala Mercalli. Da quel momento si sono verificate molte altre scosse, l’ultima pochi minuti ...

Terremoto Catania - sciame sismico a Bronte : 6 scosse nella notte : sciame sismico in corso a Bronte in provincia di Catania . Sei le scosse di Terremoto registrate nel corso della notte dall’Ingv.

Terremoto in Sicilia - sciame sismico nella notte : scosse fino a 3.3 avvertite a Catania : sciame sismico nella notte in Sicilia, dove l'Ingv ha registrato ben 8 scosse di Terremoto, la più forte delle quali è avvenuta alle 2.44 di magnitudo 3.3 con epicentro a 5 chilometri a sudovest di Linguaglossa. Non si segnalano danni a cose o persone, ma il Terremoto è stato avvertito distintamente in tutta la provincia di Catania.Continua a leggere