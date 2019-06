optimaitalia

(Di giovedì 6 giugno 2019) Arrivano oggi 6, finalmente, le prime segnalazioni da parte di coloro che stanno ricevendo l’di maggio a bordo di un top di gamma come10. Esattamente come avvenuto un mese fa, lo smartphone Android ha dovutoforse più a lungo del previsto per fare questo step, al punto che ora possiamo finalmente analizzare più da vicino un pacchetto software meno significativo di quanto ci si potesse aspettare. Il motivo? Dagli screenshot trapelati fino a questo momento, relativi alla notifica per procedere via OTA con il nuovoper10, sappiamo che ladovrebbe limitarsi a migliorare gli standard per la sicurezza del device. Per il resto, le immagini in questione non fanno altro che anticiparci un upgrade di circa 200 MB. Non ci sono menzioni in merito ad eventuali funzioni che potrebbero cambiare il modo in cui siamo abituati ad ...

matteorenzi : Si è fatta attendere ma finalmente è arrivata la Primavera. Continuo l’allenamento per la Maratona, ma finalmente c… - GioPao9 : Si è fatta attendere la patch B223 per #Honor10: dal 6 giugno aggiornamento in Italia - OptiMagazine : Si è fatta attendere la patch B223 per Honor 10: dal 6 giugno aggiornamento in Italia -