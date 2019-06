Caldo bollente | nel fine settimana arriveremo a 40 gradi

Meteo - Caldo e temperature in aumento : weekend bollente : Secondo gli esperti Meteo nelle prossime ore continuerà a fare caldo e le temperature continueranno ad aumentare fino a raggiungere valori ben sopra i trenta gradi in diverse zone d’Italia. Ma bisogna fare attenzione anche a possibili fenomeni intensi che potranno interessare soprattutto il Nord.

Previsioni Meteo - inizia la prima ondata di Caldo del 2019 : sarà un 25 Aprile bollente con +35°C al Sud : Previsioni Meteo – inizia la prima ondata di caldo dell’anno subito dopo Pasquetta: già in queste ore le temperature sono decisamente elevate al Sud con i primi picchi di +30°C nella Sicilia tirrenica, intorno Palermo, come ampiamente previsto la scorsa settimana. Fa caldo anche in Liguria, nel Lazio, in Campania e non è da meno il Nord dove ieri, nel giorno di Pasqua, in Trentino Alto Adige la colonnina di mercurio ha superato i ...