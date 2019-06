Spunta un documento pro migranti dei vescovi del Lazio

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Giuseppe Aloisi Ilaziali, per la festività di Pentecoste, hanno disposto unda leggere in chiesa: è l'ennesimo richiamo all'accoglienza deiIl rigore sull'accoglienza deiè un atteggiamento maggioritario nel Belpaese. Le elezioni europee hanno certificato questo dato per la seconda volta in due anni, ma c'è chi non si rassegna alla vittoria della "mentalità chiusa". La mossa deilaziali può essere interpretata così, tenendo in considerazione questa premessa. Poco fa, sul blog del noto vaticanista Aldo Maria Valli, è stata data la notizia di undisposto in funzione della festività di Pentecoste. I presuli incaricati nelnon hanno alcuna intenzione di rivedere le loro posizioni sulla gestione dei fenomeni migratori. Anzi, gli ecclesiastici sembrano confidare soprattutto nei cattolici per sbarrare la strada a certe ...

lana_carlotta : 'Via alla procedura d'infrazione'. Il ricatto-stangata da 4 miliardi: spunta questo documento - LucaOfFriends : Is time to leave this mud... 'Via alla procedura d'infrazione'. Il ricatto-stangata da 4 miliardi: spunta questo d… - dario_nistri : Le italiane si ritrovano cognome del marito sulle tessere elettorali per imposizione del #Viminale in linea con l'i… -