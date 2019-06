L’imprenditore che si trasforma in Batman e regala a bimbi malati un giro in Lamborghini

fanpage

(Di mercoledì 5 giugno 2019) L'iniziativa benefica denominata The italianè opera di Massimo Benetta, 50enne imprenditore trevigiano che con la suaMurciélago nera e un vestito daha decios di donare un sorriso aiin difficoltà, "Dimenticatevi didei grandi schermi. L’armatura non è sinonimo di forza ma diventa un pretesto per stupire e far sorridere"

matteosalvinimi : #Salvini: semplificare, semplificare, semplificare. Voglio che l’Italia sia un Paese semplice. Non si può bloccare… - cristjne127 : @matteosalvinimi Come volete fare voi, da semplice analista contabile quale io sono, capisco che non c’è crescita,… - oscarwildeste : @LeonardoCaciopp @domelagardelle @FredLongSworD @Amos8125 @Gavagai_ @agatamicia Senza dubbio nella prassi, ma pure… -