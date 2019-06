Italia | Mancini in conferenza ‘sgrida’ Balotelli e apre a Vialli | “Spero possa arrivare”

Italia Under 21 : Parigini dà forfait e lascia il ritiro - il Ct Mancini in visita agli azzurrini : Prosegue la preparazione da parte degli azzurrini di Gigi Di Biagio in vista dell’Europeo Under 21 che si giocherà in Italia tra qualche settimana. A far visita alla squadra, questa mattina, il Ct della Nazionale maggiore Roberto Mancini, che ha rivolto a tutti un sincero in bocca al lupo. Meno bella la notizia che riguarda Vittorio Parigini. L’attaccante del Torino ha lasciato infatti il ritiro a causa del mancato recupero ...

Italia verso Euro 2020 : Mancini convoca 33 azzurri per Grecia e Bosnia : Italia verso Euro 2020. Sono 33 i calciatori convocati dal Commissario tecnico Roberto Mancini in vista delle due partite contro Grecia

Mancini : “L’Italia può aprire un ciclo”. “In prospettiva” - spiraglio per Balotelli : "L'Italia è già pronta, possiamo aprire un ciclo". Lo dice Roberto Mancini in un'intervista al quotidiano 'La Stampa'. La sua avventura azzurra è iniziata ufficialmente il 28 maggio di un anno fa con la prima amichevole vinta contro l'Arabia Saudita. "Ci sono squadre più avanti di noi. La Francia su tutte, ma nessuno ha un fenomeno. Per cui se facciamo un buon lavoro, se giochiamo un calcio offensivo che diverta e che gratifichi, ecco che allora ...

Calcio - Roberto Mancini : “Noi siamo l’Italia - possiamo fare come la Francia e la Spagna e aprire un ciclo” : Roberto Mancini, a quasi un anno dal suo esordio come commissario tecnico della Nazionale italiana di Calcio, ed alla vigilia del doppio confronto con Grecia e Bosnia, molto importante per il cammino azzurro verso gli Europei itineranti del 2020, ha concesso un’intervista al quotidiano torinese “La Stampa“. Dura la vita da selezionatore, dato che sono pochi gli spazi riservati alla Nazionale: “La cosa più faticosa è stare ...

Mancini : “Italia già pronta possiamo aprire un ciclo” : Il 28 maggio è un anno dalla prima gara da ct per Roberto Mancini. Per festeggiare ecco Grecia e Bosnia in fila, le due avversarie più difficili sulla via dell’Europeo. Due gare spartiacque....

Euro2020 - Mancini e il rebus attacco per l’Italia : Immobile a secco - Balotelli e Belotti pronti al ritorno in azzurro : In vista delle sfide contro Grecia e Bosnia, Roberto Mancini monitora la situazione degli attaccanti azzurri: Immobile è a secco di gol dal 7 aprile, Balotelli e Belotti potrebbero tornare in azzurro Al termine del campionato di Serie A, prima delle vacanze estive, tornerà in campo l’Italia per le sfide contro Grecia e Bosnia (8 e 11 giugno) valevoli per le qualificazioni a Euro2020. Roberto Mancini sta monitorando con attenzione il ...

“Giorno triste per il calcio Italiano” : Mancini al miele su De Rossi : Roberto Mancini ha parlato dell’addio alla Roma di Daniele De Rossi, capitano dei gialloRossi dopo l’addio di Totti “L’addio di De Rossi alla Roma? Sicuramente provo un grande dispiacere perché quando un giocatore dalla sua gioventù gioca per una sola squadra nella sua carriera questa è una cosa particolarissima. È un giorno triste perché non succede spesso nel calcio“. Lo ha detto il ct della nazionale ...

Nazionale - Mancini fiume in piena : “Europei - Italia d’attacco - Bearzot e Balotelli - vi dico tutto…” : Ha portato freschezza, gioventù, mentalità più sbarazzina. Ben consapevole, anche, che peggio di com’è andata è difficile fare. Roberto Mancini ha ereditato una Nazionale spenta, svuotata, con poca autostima. Il compito, per ora riuscito, era quello di ricreare un clima di interesse intorno agli azzurri. Interessante l’intervista concessa alla Repubblica in cui parla di vari argomenti. Ecco le sue parole. “Io voglio ...

Nazionale - Mancini : 'Italia con mentalità offensiva. Voglio vincere qualcosa in azzurro' : Il 14 maggio sarà passato un anno dalla nomina di Roberto Mancini come Ct dell' Italia : è già dunque tempo di un primo bilancio, nonché di inquadrare le prospettive a breve e lungo termine di questa ...

Mancini a DAZN : “Ranking troppo brutto per l’Italia” : Roberto Mancini fa il punto sul suo lavoro da ct azzurro, in un’intervista a Diletta Leotta, su LineaDiletta su DAZN. PARTICOLARITÀ NAZIONALE Spero che sia una Nazionale che piaccia perchè ha dei giocatori tecnicamente bravi. Spero che questo possa avvicinare tutti i tifosi alla squadra. In questo momento c’è un buon entusiasmo e credo che […] L'articolo Mancini a DAZN: “Ranking troppo brutto per l’Italia” è stato ...

Italia - che bordata di Bernardeschi a Ventura : “Mancini allena da Dio - prima pessimismo e sfiducia” : Federico Bernardeschi parla del futuro dell’Italia e non risparmia una frecciatina alla gestione Ventura, elogiando l’attuale guida tecnica targata Roberto Mancini Nel corso di una lunga intervista rilascia alla Rosea, Federico Bernardeschi ha espresso il suo interessante parere sul futuro dell’Italia. La Nazionale si trova in un periodo di fiorente ricostruzione, fatta di giovani interessanti ed un progetto tecnico, ...

Italia - Mancini : 'Fiducia e tempo ai giovani. Balo? Deve segnare e comportarsi bene' : iniziato il secondo raduno dell'era Roberto Mancini. Il Commissario tecnico ha deciso di coinvolgere tanti calciatori giovani, per visionarli insieme al collega dell'under 21 Gigi Di Biagio e a quello ...

Italia - Mancini al lavoro con la meglio gioventù : "Insegniamo a vincere giocando bene..." : Una finestra inedita e con uno sguardo al futuro. Da qualche ora, il ct della Nazionale Roberto Mancini è al lavoro a Coverciano con un gruppo di trentatré giocatori, la gran parte giovani o ...