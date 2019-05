Scopriamo le potenzialità del ray tracing con la demo giocabile Attack from Outer

eurogamer

(Di venerdì 31 maggio 2019) Il rayin tempo reale arriva su PC ed è possibile provarlo con laSpace, riporta Unrealengine.Questaè stata realizzata da Christian Hecht ed è possibile scaricarla liberamente da questa pagina. Laè naturalmente pensata per sfruttare questa tecnologia e mostrarne le, mettendo a dura prova la vostra GPU. Per poter eseguire lain maniera stabile è consigliata una Nvidia GeForce 2080 Ti, infatti chi ha provato lasu una 1080 Ti ha ottenuto solamente immagini frammentate, per cui non è sufficiente.Leggi altro...

