(Di giovedì 30 maggio 2019) Novità ain casa, l'allenatore per la prossima stagione non sarà Pasquale, le strade si dividono. Fino a qualche ora fa sembrava scontata una conferma dopo il positivo campionato in Serie B che si è concluso con la qualificazione ai playoff e la valorizzazione di calciatori come Okereke e Augello finiti nel mirino di squadre in Serie A. La scadenza del contratto dialloè prevista per fine giugno e la decisione comune è stata quella di non rinnovare nonostante il gradimento da parte dei tifosi che hanno più volte intonato cori per l'allenatore. La notizia dovrebbe diventare ufficiale entro le prossime ore.

CalcioWeb : Sorpresa #Spezia, è addio con l'allenatore #Marino - conduepi : @aledicicco io un po' sorpresa che a Spezia la lega sia al 37% lo sono. Ma son cogliona. Si sa. -