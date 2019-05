Conte all' Inter | manca solo l' ufficialità | i tifosi della Juventus non la prendono bene

Rixi - il tribunale di Genova : “Contestati peculato e falso per spese non pertinenti all’attività politica dei gruppi regionali” : A seguito della sentenza di primo grado per il processo ‘spese pazze’ che ha coinvolto buona parte dei consiglieri regionali liguri dal 2010 al 2012 tra i quali Edoardo Rixi, il tribunale di Genova ha indetto una conferenza stampa per evidenziare gli aspetti centrali del dispositivo. Per la prima volta in Liguria la Procura della Repubblica ha contestato ai presidenti di ciascun gruppo consiliare i reati di peculato e falso chiamandoli a ...

Il trionfo di Maurizio Sarri : in Europa già avanti ad Allegri e Conte : È il Chelsea di Maurizio Sarri ad alzare al cielo l'Europa League 2019. I Blues si sono aggiudicati il trofeo per la seconda volta nella loro storia battendo con un nettissimo 4-1 l’Arsenal nel derby di Londra esportato a Baku. È stata una finale senza storia dominata in largo e in lungo dai londinesi in maglia blu che hanno steso al tappetto i Gunners con i colpi del grande ex Giroud, di Pedro e due volte Hazard, intervallati dalla rete tanto ...

Spalletti non è più il tecnico dell’Inter : per Conte contratto di 3 anni da 9 milioni : Il calcio moderno è anche questo. Fino a qualche tempo addietro era impossibile anche solo immaginare lo “juventino” Antonio Conte

Spalletti non è più l’allenatore dell’Inter - ora tocca a Conte : È finita davvero. Il matrimonio tra l’Inter e Luciano Spalletti, il tecnico che per due anni di seguito ha portato i nerazzurri in Champions League, è ufficialmente terminato. L’annuncio della separazione è arrivato alle 10.30 attraverso i canali social del club. «FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di a...

Inter - ora l’esonero di Spalletti è ufficiale. Tutto pronto per l’arrivo di Antonio Conte : Il caso Icardi, l’eliminazione dall’Europa e dalla Coppa Italia, poi il quarto posto acciuffato all’ultima giornata per la seconda stagione consecutiva. Finisce così l’esperienza di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Inter: la decisione non è una sorpresa ma la società ha aspettato qualche giorno, dopo la morte del fratello, per comunicare al tecnico la scelta e diramare una nota ufficiale. Il club ...

Inter - Steven Zhang saluta Spalletti : "Sarai sempre il mio allenatore". Ma ora arriva Conte : "Un allenatore, un insegnante, un amico". Su Instagram il presidente Steven Zhang saluta così Luciano Spalletti, con commozione", pochi minuti dopo l'addio ufficiale all'Inter. "Hai sempre dato il massimo, sotto la pioggia o sotto il sole. Questi 2 anni di avventura significano molto per l'Inter e

Veleni nello spogliatoio e pose sexy - capolinea Icardi : Conte lo taglia fuori dalla nuova Inter : Maurito non fa più parte del progetto Inter, Conte lo ha tagliato fuori e adesso c’è da sciogliere il nodo sul suo futuro Mauro Icardi e l’Inter, una storia che non può continuare. Rapporto ossidato e impossibile da recuperare, colpa dei comportamenti tenuti dall’argentino nel corso dell’ultima stagione. Spada/LaPresse Veleni, accuse social e pose sexy su Instagram insieme alla moglie-agente Wanda Nara, personaggio ...

Inter-Spalletti addio. Ecco Conte Icardi via. Edin Dzeko in arrivo : I nerazzurri e l'allenatore si separano dopo due anni e due qualificazioni Champions. Domani l'annuncio di Antonio Conte Segui su affaritaliani.it

Antonio Conte vorrebbe all'Inter Paulo Dybala : In attesa di definire e ufficializzare i tecnici per la prossima stagione, Inter e Juventus potrebbero intrecciarsi in possibili trattative di mercato. Il tecnico Antonio Conte, che secondo molte indiscrezioni è dato quasi per certo all'Inter, vorrebbe ben cinque giocatori per cercare di arricchire la qualità della rosa interista. I giocatori che il tecnico leccese avrebbe chiesto sono Edin Dzeko, punta della Roma che dovrebbe lasciare la ...

Di Maio all’assemblea : “Riorganizzare? Sì ma prima fiducia nel leader. Si decida se governo continua - Conte lo vuole sapere” : “Sì a una riorganizzazione del Movimento 5 stelle, ma si deve partire dalla fiducia nel capo politico o da un nuovo capo politico. Dobbiamo decidere se sostenere o no questo governo, Conte vuole saperlo”. Luigi Di Maio si è presentato da dimissionario all’assemblea dei parlamentari 5 stelle e, stando alle ricostruzioni delle agenzie, come prima cosa ha chiesto al gruppo di prendere posizione sulla vita dell’esecutivo. ...

Di Maio all’assemblea : “Sì a riforme interne - ma prima fiducia. Si decida se governo continua - Conte lo vuole sapere” : “Sì a una riorganizzazione del Movimento 5 stelle, ma si deve partire dalla fiducia nel capo politico o da un nuovo capo politico. Dobbiamo decidere se sostenere o no questo governo, Conte vuole saperlo”. Luigi Di Maio si è presentato da dimissionario all’assemblea dei parlamentari 5 stelle e, stando alle ricostruzioni delle agenzie, come prima cosa ha chiesto al gruppo di prendere posizione sulla vita dell’esecutivo. ...

MotoGp - Dall’Igna non si acContenta : “bisogna tornare a vincere - altrimenti niente Mondiale” : Interrogato sulla situazione della Ducati, il Direttore Generale del team ha espresso il proprio punto di vista La situazione non è sicuramente negativa, ma ciò non toglie che la Ducati debba alzare il livello delle proprie prestazioni per stare davanti a Marquez e alla Honda. AFP/LaPeresse Lo sottolinea con forza anche Gigi Dall’Igna che, intervenuto ai microfoni di Motorsport.com, ha sottolineato di essere soddisfatto ma non troppo ...

Quanto guadagna Antonio Conte : stipendio e patrimonio all’Inter : Quanto guadagna Antonio Conte: stipendio e patrimonio all’Inter L’annuncio ufficiale sembra ormai solo una formalità: nella prossima stagione Antonio Conte siederà sulla panchina dell’Inter. Antonio Conte: quando l’annuncio ufficiale L’annuncio ufficiale arriverà entro venerdì secondo le ultime indiscrezioni: d’altra parte, Conte si trova già a Milano e ormai pare certo che accompagnerà lo stato maggiore interista a Madrid, sabato 1 ...

Conte ALLENATORE DELL'INTER/ Annuncio per venerdi : tecnico a cena con Zhang : CONTE ALLENATORE DELL'INTER: l'approdo del tecnico è ormai certo, ma la dirigenza deve risolvere il contratto con Spalletti e serve prudenza.