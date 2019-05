Unruly Heroes | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Unruly Heroes : l'acclamato action-platform è ora disponibile per PS4 : Per i giocatori PS4 è finalmente arrivato il momento di intraprendere un viaggio epico tra intrighi e scoperte nell'acclamato action-platform di Magic Design Studios, Unruly Heroes.I giocatori PlayStation 4 sperimenteranno oggi il nuovissimo Challenge Update, che arriverà su Nintendo Switch, Xbox One e PC in un secondo momento.Con il suo sistema di combattimento facile da padroneggiare per 4 personaggi giocabili, il gioco avrà sorprese in ...

