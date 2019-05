Dall' autunno all' estate in una settimana | ​ecco come sarà il tempo

Maltempo - Dall ’Europa 277 milioni a Italia dopo danni in autunno : La Commissione europea ha proposto di stanziare 277,2 milioni di euro del Fondo Ue di solidarieta' per sostenere l' Italia e aiutarla a riparare i danni causati dal Maltempo che ha devastato la Penisola nell' autunno scorso. La proposta riguarda i danni subiti da 15 regioni, dal nord al sud Italia , e dovra' ora essere approvata dal Parlamento europeo e dagli Stati membri.

Maltempo : Dall’UE 277 milioni all’Italia per inondazioni e frane dell’autunno 2018 : La Commissione Europea ha proposto lo stanziamento di 277,2 milioni di euro per i danni causati dalle violente piogge e dalle frane in Italia lo scorso autunno. La misura è stata presentata dalla Commissaria agli affari regionali Corina Cretu nell’ambito del Fondo Europeo di Solidarietà. Altri 8,1 milioni verranno assegnati all’Austria, in conseguenza degli stessi eventi meteorologici e 8,2 milioni alla zona nordorientale della ...