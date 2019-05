ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) Il giorno dopo l’esito delle elezioni europee e la sfida lanciata da Matteoall’Europa sulle regole di bilancio, e in attesa della lettera della Commissione che contesterà l’eccesso di, sale la temperatura misurata dal termometro del “rischio Italia” sui mercati. Il differenziale di rendimento tra i Btp italiani e i Bund tedeschi, che misura la ricompensa aggiuntiva chiesta dagli investitori per comprareitaliano rispetto a quello di Berlino, ha aperto in salita a 284,8base contro i 280 della chiusura di lunedì e poi si è allargato fino a 289. Sul mercato secondario il tasso di interesse del decennale italiano è in aumento al 2,7% contro il 2,68% di ieri mentre va a picco il rendimento degli omologhi tedeschi, considerati porto sicuro: è a -0,15%. Piazza Affari intanto ha aperto in rosso, appesantita dalle banche. Già ...

Noovyis : Un nuovo post (Borse, spread verso i 290 punti. Salvini: “Lettera in cui ci multano per debito del passato? Cambiam… - ANTDIL : Salvini dice di voler tornare in ufficio a lavoro e le borse calano e lo #spread sale a 290 bp. Mi sa che è meglio… -