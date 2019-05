E ora Salvini detta le condizioni

Europee : Salvini battuto a Milano da Pisapia - Pd sfiora 36% : Milano, 27 mag. (AdnKronos) - Nemo profeta in patria: Matteo Salvini che con la Lega ha superato oltre il 34% dei votanti alle Europee e ha ottenuto circa 2,2 milioni di preferenze personali viene battuto a Milano, sua città natale, dall'ex sindaco Giuliano Pisapia. Il partito di governo ottiene nel

Europee 2019 - Salvini : “Adesso cambiare le regole Ue”. Possibili sponde nella maggioranza - dal Psoe a Macron : “Io non ho voglia di sfidare nessuno, vogliamo costruire un’Europa fondata sui diritti e il lavoro. Non sto a impiccarmi a un parametro, a un numero, a una regoletta, bisogna rivedere le politiche per permettere la crescita. Aspettiamo questa lettera. Se fosse alla vecchia maniera, ‘fate i compiti a casa, tagliate’, la risposta è ‘no'”. Il riferimento è alla lettera che entro venerdì la Commissione Ue dovrebbe ...

Elezioni Europee - Luigi Di Maio provoca ancora Matteo Salvini : le parole su Tav e Autonomia : Dopo la sconfitta, clamorosa, dopo una batosta di proporzioni inimmaginabili alle Elezioni Europee, parla Luigi Di Maio. Le sue parole si fanno attendere: la conferenza stampa convocata per le 14 inizia soltanto poco prima delle 15. Volto tirato, sorriso i circostanza, Giggino - il cui destino polit

Salvini : "Ho ribadito fedeltà a Conte ma ora 'fare' " : "Non mi interessa il riequilibrio dei poteri nell'esecutivo. In Europa ridiscuteremo tutti i parametri" dice il vicepremier.

Europee : Zaia - 'vittoria personale di Matteo Salvini - ora tocca all'autonomia' : Treviso, 27 mag. (AdnKronos) - "Questa e' una vittoria personale di Matteo Salvini, per la sua determinazione per la sua voglia di fare e anche per la dedizione che ha dedicato a questo progetto". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta il voto europeo, oggi da San Vendemiano, l

Europee 2019 - Salvini : “Ho sentito Conte - lealtà del Carroccio non è in discussione”. ora Lega già spinge su Autonomia e Tav : Non far cadere il governo o, per ora, non chiedere nuove poltrone, ma far pesare la vittoria delle Europee sui dossier bloccati. Questo è il piano della Lega il giorno dopo il risultato del 34 per cento che ribalta gli equilibri dentro l’esecutivo. Matteo Salvini, intervenendo in mattinata in conferenza stampa, come prima cosa ha dato garanzie agli alleati: “Ho sentito il presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega ...

Salvini spopola nei luoghi chiave della campagna elettorale : Torre Maura, Riace, Mirandola e Lampedusa. Tutte legate da un lungo filo verde: il trionfo di Matteo Salvini. La Lega spopola nei luoghi simbolo della campagna elettorale, nelle periferie del degrado e nei quartieri che non ne vogliono sapere di rom e migranti. È qui che nell’ultimo anno il “Capitano” ha seminato i suoi temi e costruito la sua propaganda. Ed è da qui che arrivano risultati sorprendenti, ma fino a ...

Il discorso di Matteo Salvini dopo il successo elettorale alle Europee : Matteo Salvini ha mostrato e baciato il rosario in conferenza stampa in via Bellerio. "Ringrazio chi c'è lassù e non aiuta Matteo Salvini e la Lega, ma aiuta l'Italia e l'Europa", ha detto il segretario leghista, ricordando di aver "affidato al cuore immacolato di Maria non un voto, ma il destino di un Paese e un continente". "A urne chiuse si può finalmente ringraziare a cuore aperto senza essere accusati di voler strumentalizzare", ha ...

Elezioni Europee 2019 - le reazioni. Salvini : “Non chiedo poltrone - ora periodo economico complicato”. M5s non parla : Matteo Salvini parla da vincitore, mentre il M5s per il momento tace e Luigi Di Maio dichiarerà solamente lunedì pomeriggio. È il primo effetto dell’esito delle Elezioni Europee che consegnano alla Lega più di un terzo dei consensi e la forza del primo partito in Italia. Il leader del Carroccio però per prima cosa conferma la fiducia al governo: “Non useremo questo voto per un regolamento di conti interni” e “ogni ...

Ossigeno al Nazareno : il Pd è tornato in campo. Superato il M5S - Salvini ora è l’unico avversario : “Rimbalzo” e “sorpasso” sono le due parole che circolano maggiormente nel quartier generale del Pd, nelle prime ore della lunga nottata post elettorale. La prima dà il segno del nuovo segretario a questo risultato: la percentuale esatta si capirà solo a notte fonda e sarà valutata più nel dettaglio domani, ma è un dato di fatto che il Partito democratico con Nicola Zingaretti torna a ...

Europee 2019 - Zingaretti : “Governo esce più fragile. Da Pd sfida a Salvini - ora leader di esecutivo immobile e pericoloso” : “Siamo soddisfatti dal voto delle Europee, la nostra sfida è costruire l’alternativa a Salvini in vista delle prossime elezioni politiche”. A rivendicarlo il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, secondo il quale dal voto del 26 maggio esce “un governo più fragile per divisioni interne”, con il vicepremier “Matteo Salvini che emerge come vero leader di un governo immobile e pericoloso”. ...