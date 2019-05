Chiara Ferragni lancia una linea di trucchi per Lancome | alcuni tuonano | ' Costano troppo'

Chiara Ferragni rivela : "Ora voglio un altro figlio" : Poco più di un anno fa nasceva il piccolo Leone Lucia, figlio dei Ferragnez. Uno scricciolo stupendo che ha fatto sognare i milioni di followers della coppia più seguita di Instagram. Ora però Chiara Ferragni vuole allargare ancor di più la sua famigliola. "Now I want to make another baby right away" (che tradotto in italiano significa "voglio subito un altro bambino"), ha scritto l'imprenditrice digitale sui social, mentre teneva in ...

Chiara Ferragni incinta? Su Instagram la risposta della fashion blogger : Da qualche giorno non si parla d’altro che di una possibile nuova gravidanza di Chiara Ferragni. Soprattutto su Instagram, dove Fedez non ha nascosto il desiderio di avere un altro figlio. A scatenare i gossip è stato proprio il rapper che, rimasto solo a Milano con il piccolo Leone, mentre la fashion blogger era impegnata a Cannes, ha realizzato una serie di video divertenti. Fedez ha pubblicato alcuni video in cui preparava le valige per ...

Chiara Ferragni e Fedez : Leone muove i primi passi - : Alessandro Pagliuca Chiara Ferragni e Fedez hanno mostrato i primi passi di loro figlio Leone. Il video è subito diventato virale La famiglia Ferragnez è più felice che mai: in questi giorni, tra i mega-festeggiamenti del compleanno di Chiara a Gardaland e i primi passi di Leone, i fan sui social non perdono un colpo. Proprio il dolce video che documenta i primi passi del bimbo è diventato subito virale. Il video dei primi passi di ...

Chiara Ferragni - il suo look al Festival di Cannes fa scalpore : reggiseno e nuovo taglio di capelli. Ma i fan notano un dettaglio : Chiara Ferragni è arrivata a Cannes e subito ha monopolizzato l’attenzione del pubblico del Festival. Merito (o colpa?) anche del nuovo look che ha sfoggiato sulla Croisette. Per il suo quinto red carpet, la moglie di Fedez ha sfoggiato infatti un look molto rock, ben diverso dallo stile più romantico scelto negli anni scorsi. Abito di Philosophy spezzato con gonna nera lunga in voile di seta dallo spacco inguinale e ...

