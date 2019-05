Yamaha 2019 | top o flop?

MotoGP - GP Francia 2019 : Valentino Rossi c’è ma la Yamaha non è a livello di Honda e di Ducati. Altro anno di sofferenza per il “Dottore”? : Quarta posizione a quota 72 punti (-23 dal leader Marc Marquez): è questa la situazione di Valentino Rossi nella graduatoria del Mondiale 2019 di MotoGP. Il centauro di Tavullia, giunto quinto nella gara a Le Mans (Francia), non è riuscito a raggiungere il podio e, pur mettendoci anima e corpo, la top-3 è sfuggita, seppur di poco. A questo punto c’è da ragionarci sopra sulla situazione in Yamaha perché ci sono delle criticità. Valentino è ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Spagna 2019 : “Ho una Yamaha stabile - sto sui binari. Sono molto veloce” : Grandissima prestazione di Maverick Vinales a Le Mans, l’alfiere della Yamaha ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP Francia 2019 e ha fatto capire di essere uno dei favoriti per la vittoria in terra transalpina. Lo spagnolo ha letto benissimo la pista, ha guidato molto bene la sua moto che sembra avere un particolare feeling con questo tracciato e ha dettato legge grazie a un giro di grande spessore: Marc Marquez, Andrea ...

MotoGP - analisi prove libere GP Francia 2019 : Honda e Ducati sembrano a proprio agio - la Yamaha brilla a metà : Si è conclusa la prima giornata dedicata alle prove libere del Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP. Sullo storico circuito di Le Mans abbiamo assistito a due turni interessanti ed indicativi che non hanno lesinato sorprese e delusioni. Su tutti, ovviamente, Maverick Vinales. L’alfiere della Yamaha, dopo tanta sofferenza, sembra finalmente avere capito a pieno la sua M1. Lo aveva annunciato già ieri, lo ha ribadito oggi in pista. Il ...

Yamaha R125 2019 : la piccola si veste da grande grazie al DNA MotoGP [GALLERY] : Una Yamaha YZF-R125 in edizione esclusiva che riflette perfettamente l’eredità racing attraverso la livrea Monster Energy Yamaha, ispirata alla MotoGP e molto vicina al look delle YZR-M1 La nuova Yamaha YZF-R125 arriva nel gennaio 2019 ed è già la supersportiva 125 più innovativa mai creata da Yamaha. YZF-R125 è fatta della stessa sostanza di R-World, ha il DNA racing e nasce da tutta l’esperienza guadagnata dai team racing ...

MotoGP - analisi Test Jerez 2019 : Yamaha in vetta - Honda al lavoro sul telaio - Suzuki con nuova appendice - Ducati interlocutoria : Cosa ci ha lasciato in eredità la giornata di Test di Jerez riservata alla MotoGP disputata oggi (clicca qui per la cronaca)? Gli spunti più importanti sono due: la Honda prosegue nel suo cammino verso la perfezione, mentre la Yamaha lascia la pista andalusa con la conferma che la scuderia Petronas voglia mettere in discussione il team ufficiale. La Ducati, invece, ha proseguito a lavorare sulle lunghe distanze, mentre la Suzuki prova a ...

VIDEO Franco Morbidelli - GP Spagna 2019 : “Yamaha - team eccezionale” : Tra le principali sorprese delle qualifiche del GP Spagna 2019, quarto appuntamento del Mondiale MotoGP, c’è sicuramente la seconda posizione conquistata dall’azzurro Franco Morbidelli alle spalle del compagno di scuderia Fabio Quartararo. Il pilota italiano si è detto entusiasta ai microfoni di Sky Sport al termine della prova elogiando soprattutto il lavoro della Yahama Petronas. Di seguito il VIDEO completo ...

VIDEO Valentino Rossi - GP Spagna 2019 : “Sono abbastanza indietro - non riesco a spingere la Yamaha come vorrei” : Un Valentino Rossi tutt’altro che soddisfatto quello che abbiamo visto oggi al termine della giornata di prove libere del GP di Spagna di MotoGP in quel di Jerez. La Yamaha continua a dar problemi e non riesce a tenere il passo di Honda e Ducati, che sulla pista iberica sembrano essere nettamente superiori. Andiamo a sentire la sua intervista nel post nel quale ha espresso le sue sensazioni. VIDEO LE PAROLE DI Valentino Rossi DOPO LE PROVE ...

MotoGP - analisi prove libere GP Spagna 2019 : Ducati e Honda iniziano con il piede giusto - soffrono le Yamaha - soprattutto Rossi : Si è chiusa la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP, con una gradita sorpresa, una conferma scontata e una decisamente meno attesa. Il miglior tempo di questo venerdì lo ha fissato Danilo Petrucci su Ducati, ma Andrea Dovizioso e Marc Marquez (Honda) sono davvero ad un soffio. E la Yamaha? Giornata agrodolce per la scuderia di Iwata in terra andalusa. Ma, a questo punto, meglio andare con ordine. La gradita ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Spagna 2019 : “Sarà un banco di prova importante per la Yamaha” : Dopo i saliscendi di Austin (Stati Uniti), il Circus del Motomondiale guarda alla Spagna, per la precisione a Jerez de la Frontera. Il weekend andaluso è ormai appuntamento classico che, spesso, viene interpretato come l’inizio vero del campionato. Si augura di avere risposte positive Valentino Rossi. Il nove volte iridato viene da due round nei quali il podio è stato centrato. Due top-3 che hanno dato fiducia a Rossi e al proprio team. La ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi pietra angolare della rinascita Yamaha. Serve l’ultimo step per la vittoria. E intanto Vinales annaspa… : Domani si scende in pista a Jerez de la Frontera per l’inizio ufficiale del weekend di gara del Gran Premio di Spagna 2019, quarto round stagionale del Mondiale MotoGP e banco di prova fondamentale in casa Yamaha per verificare i progressi tecnici dell’ultimo periodo. Dopo un avvio molto difficile ed enigmatico in quel di Losail, la scuderia di Iwata sembra infatti aver cambiato passo specialmente con Valentino Rossi, capace di ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi pietra angolare della rinascita Yamaha. Serve l’ultimo step per la vittoria. E intanto Vinales annaspa… : Domani si scende in pista a Jerez de la Frontera per l’inizio ufficiale del weekend di gara del Gran Premio di Spagna 2019, quarto round stagionale del Mondiale MotoGP e banco di prova fondamentale in casa Yamaha per verificare i progressi tecnici dell’ultimo periodo. Dopo un avvio molto difficile ed enigmatico in quel di Losail, la scuderia di Iwata sembra infatti aver cambiato passo specialmente con un Valentino Rossi capace di ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : esame di maturità per la Yamaha. Jerez fu incubo nel 2018 - Valentino Rossi si aspetta risposte : Anche se siamo solamente al quarto appuntamento della stagione per quanto riguarda il Mondiale MotoGP 2019, il Gran Premio di Spagna rappresenterà, almeno per quanto riguarda la Yamaha, un banco di prova importantissimo. Anzi, con molta probabilità sarà “Il” banco di prova per eccellenza. Dopo i primi tre Gran Premi tra Losail e continente americano, il Motomondiale sbarca in Europa e ci darà opinioni più chiare sui reali valori in ...

MotoGP - Mondiale 2019 : la Yamaha ha effettuato un test al Mugello per migliorare l’elettronica : La Yamaha in questo Mondiale 2019 di MotoGP non vuole lasciare nulla di intentato. Sfruttando le due settimane complete di sosta dopo il Gran Premio degli Stati Uniti di Austin, infatti, la scuderia di Iwata nei giorni scorsi ha organizzato un test speciale al Mugello con il suo collaudatore Jonas Folger, come ha svelato il sito Corsedimoto.com. Il pilota tedesco ha svolto una notevole mole di lavoro con un solo obiettivo: sviluppare gli ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi e il test probante per la Yamaha a Jerez de la Frontera : Il Circus del Motomondiale fa tappa a Jerez de la Frontera (Spagna) e tra due settimane si tornerà a girare nel Vecchio Continente. Nella classe regina siamo reduci dalla sorpresa delle sorprese: la caduta del “Re di Austin” Marc Marquez e il successo della Suzuki dello spagnolo Alex Rins. Nei primi tre GP dell’anno, quindi, si devono annotare tre vincitori diversi. L’errore di Marquez in pochi lo avevano messo in ...