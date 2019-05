Zingaretti:con voto a Pd governo a casa

matteosalvinimi : ?? Boldrini: 'Il 26 maggio voto PD'. Un motivo in più per votare Lega! Da una parte Laura con Zingaretti, Renzi, la… - repubblica : Prodi: 'Salvini con il rosario in tasca fa ridere' - DalilaNesci : ZINGARETTI E BERLUSCONI METTONO SU UN NUOVO PATTO DEL NAZARENO! PD e Forza Italia si alleano in Sicilia e sono all… -

"C'è solo unche dà la garanzia assoluta che nel Parlamento europeo i nazionalisti non avranno la maggioranza e che, questo, dopo il 27 vada a, ed è ilalla lista unitaria del Partito democratico". E' l'appello del segretario del Pd, a Genova, in vista delle Europee. E commentando gli scontri al presidio contro il comizio diPound: "Idee inquietanti e i loro rappresentanti stanno rialzando la testa", e questo va combattuto "mettendo in campo un'idea diversa di Italia non fondata su odio".(Di venerdì 24 maggio 2019)