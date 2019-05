L' open world di Days Gone è stato progettato da un team di 6 persone

Il videogioco creato da From Software e George R.R. Martin nuovamente confermato ma potrebbe non chiamarsi Great Rune e non essere open-world : Sono ormai alcuni mesi che si ipotizza una collaborazione tra From Software, creatori degli acclamati Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice, e George R.R. Martin, scrittore che ha dato vita al mondo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco e quindi de Il Trono di Spade. Oggi abbiamo quella che sembra l'ennesima conferma dopo l'ultimo rumor e le ultime rivelazioni di Martin stesso.In questo caso la conferma arriva dal profilo Twitter di ...

Outer Wilds : l'open world su esplorazione spaziale e loop temporali si mostra in un nuovo video gameplay : Outer Wilds è un nuovo titolo sull'esplorazione spaziale sviluppato da Mobius Digital e distribuito da Annapurna Interactive.Come possiamo vedere anche nella pagina Steam del titolo, in questa nuova avventura il director, Alex Beachum, ci guida attraverso gli elementi di ciò che rende unico questo intrigante gioco sull'esplorazione di un sistema solare intrappolato in un eterno loop temporale.Su Steam possiamo leggere: Leggi altro...

Uscita di GTA 6 insegue Red Dead Redemption 2 : sarà l’open world più grande di sempre? : L'Uscita di GTA 6 è uno degli argomenti più caldi per tutti gli appassionati della saga di Grand Theft Auto. Così come per la community di videogiocatori più in generale, che da sempre apprezza le opere - "criminali" e non - dei talentuosi sviluppatori di Rockstar Games. Il titolo non vedrà di certo la luce a breve, ma il debutto di Red Dead Redemption 2 ha permesso alla compagnia di concentrare tempo e risorse proprio sul sesto capitolo ...

Wild : dal creatore di Beyond Good and Evil arriva un survival open-world che potrebbe uscire per PS4 e PS5 : Wild è un titolo survival action-adventure open-world, nonché esclusiva Sony realizzata dallo studio Wild Sheep Studios e dal creatore di Beyond Good and Evil, Michel Ancel.Ebbene, come riporta Comicbook, il gioco venne presentato per la prima volta nell'estate del 2014, per poi ripresentarsi alla Paris Games Week del 2015, e da lì scomparire nel'oblio.Col passare del tempo, sempre in di più hanno iniziato a pensare si trattasse ormai di un ...

Star Wars Jedi : Fallen Order includerà delle meccaniche open world? : Come probabilmente già saprete, pochi giorni fa Respawn ha finalmente mostrato al mondo il suo Star Wars Jedi: Fallen Order con uno spettacolare trailer e, per l'occasione ha anche svelato la data di lancio.Dopo l'evento alla Star Wars Celebration, sono iniziate a circolare varie indiscrezioni sul gioco e, una di queste, parla della possibile presenza di meccaniche open world.Sarà possibile esplorare diversi mondi in Star Wars Jedi: Fallen ...

The Sinking City : un nuovo video gameplay per il gioco investigativo open world ispirato alle opere di H.P. Lovecraft : GameInformer ha condiviso un video che mostra 15 minuti di gameplay del gioco di Frogwares, The Sinking City. Vi suggeriamo caldamente di evitare questo video nel caso in cui non vogliate alcuna anticipazione, perché molto probabilmente contiene alcuni spoiler.The Sinking City è un gioco di investigazione ricco di storia e ambientato in un intricato universo ispirato a HP Lovecraft, in cui i giocatori entrano a Oakmont, nel Massachusetts - un ...

L’open world di Days Gone seduce PS4 : il nuovo trailer mostra un modo alla deriva : È praticamente tutto pronto per l'uscita di Days Gone. La nuova esclusiva per PlayStation 4 sarà infatti disponibile sugli scaffali fisici e digitali a partire dal prossimo 26 aprile, decisa a sedurre i fedelissimi di casa Sony con orde di non-morti e atmosfere decisamente post apocalittiche. Elementi che ho già avuto modo di provare in prima persona durante un evento pensato per la stampa nel cuore di Milano. E che oggi tornano a fare bella ...