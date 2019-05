Malessere | stanchezza | irrequietezza | depressione | attenzione ai reumatismi e ai dolori

meteoweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019)generalizzato,. Sono solo alcuni dei sintomi che potrebbero accompagnare una sindrome da dolore muscolo-scheletrico cronico diffuso, caratterizzata da dolore esteso a tutto il corpo. In base ai dati europei, si stima – visto che non esiste un dato direttamente osservato in Italia – interessi una percentuale di italiani compresa tra il 10 e il 24%, perlopiù donne. Quali sono le cause che lo originano? “È una condizione nella quale il dolore sembra avere soprattutto una sensibilizzazione centrale, che ha reali riscontri a livello del sistema nervoso centrale, e consiste in modificazioni delle vie di trasmissione del dolore e del corretto funzionamento dei neurotrasmettitori o delle citochine trasmettitoriali che hanno differenti cause. Particolare importanza rivestono anche gli stimoli che riceviamo quotidianamente ...

cristianavellut : Per me sintomo di grande malessere e musi fracassati sugli sbarramenti. Le civiche sono frutto di desiderio di esse… - ecoscandinavo : @luposeduto167 Il cane cerca il padrone con lo sguardo perché prova malessere e stanchezza, vuole qualcuno vicino c… - chaekra : quando vi dico che sono a un malessere mentale dove riuscirei a sedermi per terra ovunque e in qualunque momento pe… -