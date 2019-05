Potenza | Caiata è una furia con l’arbitro | “Non è sport | è una presa in giro” | e minaccia

calcioweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019). Il presidentesi è presentato in sala stampa arrabbiatissimo in seguito al pari interno della sua squadra contro il Catania nell’andata del primo turno nazionale playoff. Manca un rigore alla squadra locale,non le manda a dire eaddirittura di non far scendere in campo la propria compagine. Ecco di seguito uno spaccato della sua conferenza, sotto il video integrale. “Calcio d’angolo regalato e gol loro, poi si è visto solo il. Sono amareggiato, sono uscito con una gran voglia di gridare. Sono nauseato, o garantiamo a tutti di poter giocare equamente le partite o non le giochiamo, così è unain giro. Uscire dal campo con 5 mila persone che gridano “ladri” non è. Capisco il timore reverenziale ma, visto che nei playoff ogni ammonizione vale come diffida, non ammonire nessuno del Catania non va ...

