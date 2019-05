Bandai Namco e ISKN annunciano una partnership volta a creare una nuova piattaforma di

eurogamer

(Di lunedì 20 maggio 2019) Attraverso un comunicato stampa,Entertainment edhanno annunciato oggi unache vedrà il celebre publisher di prodotti d'intrattenimento collaborare con l'innovativa azienda informatica francese perunad'intrattenimento creativa per tutta la famiglia.Guidata da, laintende sfruttare i punti di forza delle due società per sviluppare e portare sul mercato un ecosistema d'intrattenimento innovativo che sarà disponibile a partire da quest'anno."Entertainment è sempre alla ricerca diinteressanti per offrire ancora più divertimento a tutti quanti", ha commentato Herve Hoerdt, SVP of Publishing della società. "Grazie alla collaborazione tra il nostro dipartimento Innovazione eabbiamo potuto pensare fuori dagli schemi e offrire a unagenerazione un modo innovativo per divertirsi, ...

