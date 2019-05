C' era una volta Napoli Est | il cavalcavia della vergogna a via Botteghelle

Una Vita - anticipazioni : Ursula rapisce Moises - la giovane Dicenta disperata : Gli intrighi di Ursula Dicenta saranno al centro delle nuove puntate di Una Vita, trasmesse nei prossimi mesi su Canale 5. La dark lady, infatti, sarà protagonista di un bruttissimo gesto nei confronti di Blanca e di suo figlio Moises, venuto alla luce durante un parto complicatissimo. Una Vita: il parto drammatico di Blanca Le anticipazioni di Una Vita, in onda nei prossimi mesi di programmazione si soffermano su Ursula, la dark lady per ...

L’Aquila grandi speranze - trama ultima puntata : una scomoda verità : L’Aquila grandi speranze, riassunto quinta puntata: i turbamenti di Elena Stasera va in onda la quinta puntata de L’Aquila grandi speranze, la fiction ambientata un anno e mezzo dopo il terremoto che il 6 aprile 2009 devastò il capoluogo abruzzese. La serie con Giorgio Marchesi, Luca Barbareschi e Giorgio Tirabassi, dopo il flop di ascolti su Raiuno è stata spostata su Rai3. Ecco il riassunto della quinta puntata de L’Aquila ...

Per qualcuno il ritiro di Federer dagli Internazionali è una vera tragedia : Roma piange il dio del tennis, uscito di scena, con un forfait che ha raggelato i suoi fan più del gelo artico degli ultimi giorni romani, quando tutti aspettavano come una manna dal cielo il suo match contro Tsitsipas e già speravo di vederlo in semifinale, e poi in finale e domenica, chissà, trionfare del torneo romano che non ha mai vinto in vita sua. L'illusione però è durata una sola giornata, quella di ieri, quando per celebrare il ...

La lettera di una ragazza alla prof sospesa : "Sia fiera dei suoi studenti" : “Non provi neanche per un attimo vergogna, amarezza o rimorso per quanto accaduto, sebbene ora sia costretta a subire un provvedimento grave e riprovevole e a vedere il suo viso triste comparire su tutte le testate giornalistiche, come fosse colpevole di una condotta illegale o peggio di un comportamento diseducativo nei confronti del suoi allievi”.Sono tante le dimostrazioni di sostegno e vicinanza a Rosa Maria Dell’Aria, la ...

Amsterdam - prenota una camera su Airbnb per la partita di Champions League : quando arriva trova un container : Mai fidarsi delle foto su Internet. Ne sa qualcosa un tifoso del Tottenham che ha prenotato last minute su Airbnb una camera ad Amsterdam per la sera della partita di Champions League con l’Ajax. “Casa pulita con bagno privato a 130 euro a notte” si leggeva nell’annuncio pubblicato sulla piattaforma di hosting e così non ci ha pensato due volte e ha prenotato. Una volta arrivato sul posto però, ha trovato una brutta ...

Il Segreto - trame spagnole : Elsa ha una malattia incurabile - Matias viene operato : Incredibili novità arrivano dalle puntate spagnole de Il Segreto in onda da lunedì 20 a venerdì 24 maggio in Spagna. Se Prudencio si innamorerà di Lola, Elsa confesserà a Isaac di avere una malattia incurabile. Infine Matias verrà operato dopo essere rimasto coinvolto nell'attentato. Il Segreto: Prudencio geloso di Lola Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate spagnole dal 20 al 24 maggio in Spagna, svelano che a Puente Viejo si ...

C’era una volta Roma… “Sant’Ignazio di Loyola” : Ci troviamo in Campo Marzio, luogo di culto cattolico di Roma, ad osservare uno dei meravigliosi capolavori settecenteschi in stile Barocco, la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola. La Chiesa venne costruita dal cardinal Ludovisi nel 1626 in onore di S. Ignazio di Loyola, fondatore della compagnia di Gesù. Nel 1685 la Chiesa stava giungendo al compimento dell’edificazione, quando la mancanza di denaro bloccò il completamento della cupola. Fu allora ...

C’era una volta - il fantasy figlio di Lost dove le fiabe scoprono il mondo moderno : Quanti passi di separazione ci sono tra Lost e C’era una volta? Pochi, pochissimi quasi nessuno. E il legame non si ferma solo al mostro di Lost, visto che mostri in C’era una volta – titolo originale Once Upon a Time – ce ne sono a bizzeffe. La serie fantasy prodotta dalla ABC è stata scritta dagli stessi sceneggiatori della serie ideata da J. J. Abrams, ossia Edward Titsis e Adam Horowitz e ha al suo interno numerosi ...

Luna - 50 anni fa partiva l’Apollo 10 : la prova generale dello sbarco faceva esultare “Siamo vicini - piccola!” : Domani saranno passati esattamente 50 anni della missione Apollo 10, ovvero la prova generale per il primo sbarco sulla Luna – che appena due mesi dopo – avrebbe aperto la strada all’Apollo 11. Protagonisti della missione furono gli astronauti Thomas Stafford, John Young ed Eugene Cernan, tutti veterani del programma Gemini della NASA che portarono il modulo Lunare soprannominato Snoopy – ispirandosi ad uno dei personaggi principali dei ...

Una Vita Anticipazioni 18 maggio 2019 : Samuel ucciderà Diego : Samuel legge una finta lettera di Diego e pensa che il fratello e Blanca stiano per riconciliarsi. Medita così di ucciderlo e di prendere con la forza sua moglie.

OPPO A9x è grande - economico e ufficiale - con una fotocamera da 48 MP : OPPO A9x è stato ufficialmente presentato in Cina: scopriamo specifiche tecniche, design, prezzo e data di uscita della nuova variante con fotocamera da 48 MP. L'articolo OPPO A9x è grande, economico e ufficiale, con una fotocamera da 48 MP proviene da TuttoAndroid.

Una notte all’Opera : al Teatro Regio di Parma i bambini dormono a teatro : Una notte all'Opera: è l'iniziativa del teatro Regio di Parma, dove un gruppo di 50 bambini ha trascorso la notte in teatro, muniti di sacco a pelo, pigiama e spazzolino da denti, in uno dei tempi della lirica nel nostro Paese. Prima con una caccia a tesoro di tema verdiano, poi con un vero e proprio pigiama party.Continua a leggere

All Together Now - Michelle Hunziker in onda con una scollatura profondissima : scintille in prima serata : Una mono-tuta bianca con profondissimo scollo sul seno, semicoperto da un pizzo. Michelle Hunziker è apparsa così, bellissima e semplice, alla prima di All Together now, lo show musicale che ha debuttato in prima serata su Canale 5. Un programma tutto nuovo (anche se il format è inglese). Lo show s

Danny Goldberg - manager dei Nirvana : “Kurt Cobain era un lunatico attaccabrighe che ci ha fatto sentire meno soli” : Una foto in bianco e nero con due ragazzi. Uno è biondo e snello, l’altro ha i capelli scuri che arrivano fino al collo e un paio di occhiali, entrambi hanno i jeans e la giacca, uno la t-shirt, l’altro la camicia. Sono il cantante Kurt Cobain (1985-1994), leader dei Nirvana suicidatosi venticinque anni fa, e David Goldberg, il manager che lo ha lanciato e fatto conoscere in tutto il mondo. Quello scatto risale al marzo ...