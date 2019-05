Affaritaliani : Viminale, reati in calo del 9,2%. 'Decreto sicurezza bis è un tassello chiave' - TelevideoRai101 : Dl Sicurezza, in calo reati e stranieri - lavocediasti : Decreto Sicurezza: ad Asti reati in calo del 22,4% e -19,23% stranieri accolti in strutture d’accoglienza -

"In Italia si registra undei delitti come omicidi, violenze sessuali e tentati omicidi del 15%, ma calcolando tutti iin generale la flessione è del 9,2%.Il 9,4% in meno in Campania, l'8,9% in Lombardia,il 9,8% in Piemonte, fino al -14,7% della Basilicata".Lo fanno sapere fonti del Viminale facendo un bilancio del Decreto. Ingliospiti nei centri: dalle 170.000 presenze al giorno al 13 maggio 2018 alle 115.894 al 13 maggio 2019 (-31,87), con picchi del -42,6% in Sicilia e -33,5% in Lombardia(Di giovedì 16 maggio 2019)