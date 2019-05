Antitrust Ue | 1 miliardo di multa a Barclays | JP Morgan | Citigroup e altre

ilfogliettone

(Di giovedì 16 maggio 2019) L'della Commissione europea hato cinque colossi bancari, Royal Bank of Scotland,, JPe MUFG bank (gia' Bank of Tokyo-Mitsubishi) per 1,07 miliardi di euro per aver formato due cartelli sul mercato delle transazioni in valuta estera. Una prima decisione (il cosiddetto cartello "Forex - Three Way Banana Split") impone una sanzione totale di 811 milioni e 197 mila euro a, Royal Bank of Scotland (RBS),e JP. La seconda decisione (il cosiddetto cartello "Forex-Essex Express") impone un'ammenda totale di 257 milioni e 682 mila euro a, RBS e MUFG Bank. Coinvolta anche UBS, destinataria di entrambe le decisioni, ma che non e' statata in quanto ha rivelato l'esistenza dei cartelli alla Commissione.

