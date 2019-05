Salone del libro - Chiara Giannini zittita da un gruppo di Contestatori : cantano Bella ciao : Contro la giornalista Chiara Giannini si è scatenato il caos al Salone del libro di Torino, da dove era già stato escluso l'editore Altaforte che ha pubblicato il suo libro-intervista "Io sono Matteo Salvini". La Giannini ha sfidato la messa al bando del suo volume, presentandosi tra gli stand dell'

Matteo Salvini distrugge i Contestatori a Catanzaro : "Zitti - moscerini rossi. Sapete dove dovete andare?" : Il copione si ripete: al comizio di Matteo Salvini arrivano gli ormai consueti contestatori sinistri. In questo caso siamo a Catanzaro: sul fondo della piazza gremita ecco arrivare i soliti fessi che urlano al leader della Lega "buffone, buffone". E come sempre la replica non si è fatta attendere, e

Osimo - Salvini prende in giro i Contestatori : 'Se stanno male dove vanno?'(VIDEO) : Matteo Salvini in piazza. Un'istantanea che continua a ripetersi e che non manca di suscitare le critiche di quanti accusano il Ministro di stare troppo a lungo lontano dal Viminale. Una scelta precisa del leader della Lega che sa bene quanto, in giro per l'Italia, ci siano migliaia di persone pronte a tributargli l'affetto testimoniato da sondaggi che oggi vedono il Carroccio oltre il 30%. A tanta stima, però, si contrappone anche un vivo ...

Salvini offende i Contestatori di Salerno usando il reddito di cittadinanza : “Non volete lavorare” (VIDEO) : Un esternazione che fa discutere quella fatta dal ministro Salvini contro i contestatori di Salerno Matteo Salvini, in Campania per il tour elettorale in vista delle elezioni amministrative e di quelle europee, è stato contestato da un gruppo di persone a Salerno, che ha intonato il coro “odio la Lega“. Dal palco, il vicepresidente del Consiglio li … Continue reading Salvini offende i contestatori di Salerno usando il reddito di ...

Caserta - tensione tra Contestatori e sostenitori di Salvini : “Per lui restate sempre dei terroni di m…”. “Andate a lavorare” : tensione tra i sostenitori di Matteo Salvini, ad Aversa, e un gruppo di contestatori. “Andate a lavorare” ha gridato un ragazzo rivolto a chi criticava il leader della Lega, che aveva appena finito il comizio in piazza. “Ricordati che per lui restate sempre dei terroni di m…” gli ha risposto una ragazza. L'articolo Caserta, tensione tra contestatori e sostenitori di Salvini: “Per lui restate sempre dei terroni ...

Salvini ai Contestatori di Tivoli : "Mi fate tenerezza - con il lavoro non c'entrate nulla" : Agenzia Vista, Tivoli, RM,, 01 maggio 2019 Salvini ai contestatori di Tivoli: 'Mi fate tenerezza, con il lavoro non c'entrate nulla' 'Ero preoccupato di non aver visto ancora cinque comunisti, mi fate ...

L'appello di Ferlaino ai Contestatori : 'Ora si risvegli l'amore di Napoli' : 'Pensai in quei giorni: o lascio la società o prendo il più forte al mondo per vincere lo scudetto. Scelsi la seconda strada e acquistai Maradona', racconta l'ex presidente, 33 stagioni sul ponte di ...

C'è Salvini e cantano "Bella Ciao". Il ministro "zittisce" i Contestatori : Prima vengono gli italiani e poi tutto il mondo. I fenomeni direbbero razzismo, egoismo, ma si tratta di buonsenso'. Infine il ministro ha ricordato quanto detto già in mattinata a Corleone ...

Amministrative : Salvini a Contestatori - 'vi voglio proteggere com i panda' : Bagheria (Palermo), 25 apr. (AdnKronos) - "Vi voglio proteggere come si fa con i panda...".Così Matteo Salvini ai contestatori a Caltanissetta che hanno cantato 'Bella ciao', e 'vergogna'. "Uno che crede nel comunismo nel 2019 va abbracciato come un panda. Saluto i comunisti che stanno contestando e

**Migranti : Salvini a Contestatori - 'Se amate i clandestini manteneteli voi'** : Caltanissetta, 25 apr. (AdnKronos) - "Se amate i clandestini lasciatemi il conto corrente e il codice fiscale e li mantenete voi". Così, il leader della Lega Matteo Salvini rivolgendosi dal palco di Caltanissetta a un gruppo di contestatori.

**25 aprile : Salvini ai Contestatori - 'Se cantante 'Bella ciao' vi segnalo a The Voice'** : Caltanissetta, 25 apr. (AdnKronos) - "Se cantate bene 'Bella ciao' vi segnalo a 'The Voice' di Simona Ventura". Così, Matteo Salvini rivolgendosi a un gruppo di contestatori a Caltanissetta che gli hanno gridato 'Ora e sempre resistenza'.

ADL - porta il Napoli al Collana. I Contestatori nel settore ospiti - si facessero la loro squadra : Ho la tendenza a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno anche in situazioni che potrebbero sembrare catastrofiche. Non mi è stato quindi difficile trovare elementi positivi dopo lo 0-1 con l’Arsenal che di certo lascia l’amaro in bocca; ma ci consegna una stagione più che positiva, col secondo posto in campionato (che in realtà vale il primo, visto che la Juventus gioca un irreale torneo tutto suo) e i quarti in EL seguiti ad uno splendido ...

"Avete rotto le palle" - Salvini risponde ai Contestatori : Roma, 17 apr., AdnKronos, - "Avete rotto le palle, la mamma e il papà lo sanno che hanno dei figli maleducati?". Dalla piazza di Perugia Matteo Salvini replica così a chi lo fischia, dal fondo di una ...