Apple | Corte Suprema | “Class action per abuso di posizione dominante è possibile” E il

(Di lunedì 13 maggio 2019) Portare avanti un’azione legale controperdiè possibile. Lo ha stabilito laamericana che dato ragione agli utenti di iPhone facendo crollare del 5,62% il titolo a Wall Street, peraltro già colpito dalla questione dei dazi commerciali. I consumatori potranno portare avanti una classcontro la società che per loro abusa delladel proprio marketplace elettronico, l’App Store, per gonfiare i prezzi. Questa almeno – riporta la Cnbc – l’accusa degli utenti, che ritengono che la commissione del 30% per le vendite con la app sarebbe stata scaricata sui consumatori, un uso sleale del potere monopolistico non permesso dalle leggi antitrust.– crollata in Borsa anche a causa della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina – aveva sostenuto che solo gli sviluppatori di app, e non gli utenti, ...

