Le accuse della Finanza alla Mare Jonio | Dovevano rivolgersi ai libici

Il capo della Polizia Gabrielli : “Da Saviano accuse ingiuste e ingenerose. Segnali inquietanti su razzismo e xenofobia” : La Polizia come “forza dello Stato” a “garanzia di tutti”. Nessuna indicazione contraria alla legge ricevuta dal ministro dell’Interno, altrimenti – giura – avrebbe rassegnato le dimissioni. E quindi la risposta a Roberto Saviano, che mercoledì aveva accusato la Polizia di fare il “servizio d’ordine” di Matteo Salvini: “Si è trattato di accuse ingiuste e ingenerose, perché ...

Apple nel mirino della Ue dopo le accuse di Spotify : MILANO - L'Unione Europea si appresta a lanciare una formale indagine antitrust nei confronti di Apple dopo le accuse mosse da Spotify nei confronti di Cupertino. E' quanto ha scritto il Financial ...

U&D : Flavio interrompe la conoscenza con Giulia dopo le accuse della tronista : Il 24 aprile, dopo la pausa per le vacanze pasquali, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Durante l'ultimo appuntamento con il dating di Canale 5, Giulia Cavaglià ha sollevato una pesante accusa nei confronti del suo corteggiatore Flavio Barattucci. Stando al racconto della tronista torinese, il suo corteggiatore durante le esterne non si intratterrebbe mai più del dovuto. Il motivo sarebbe legato allo scarso interesse da parte ...

Pedofili della Bassa Modense. Scotta : "accuse assurde - ora la verità" : Da quando, in carcere con l'accusa di Pedofilia, il reato più infamante, soprattutto per un genitore, Federico Scotta, 44 anni, sognava di poter gridare al mondo la sua innocenza. Oggi il suo nome è ...

La ong Mare Jonio in porto a Marsala - blitz della Guardia Costiera : le gravi accuse contro i militari : Riparte lo scontro tra la Guardia Costiera e la Ong Mediterranea: l'imbarcazione nella giornata di venerdì ha fatto ingresso al porto di Marsala in seguito a un'avaria. In quel contesto è scattata un'ispezione della Guardia Costiera: i militari hanno effettuato rilievi per accertare le condizioni de

Napoli - muore a tre anni in ospedale : accuse della mamma e inchiesta - clinica si difende : Una morte, che come è comprensibile che sia, non riesce a dare pace alla madre della vittima. Per questa ragione, il decesso di un piccolo bambino di appena tre anni, avvenuto lo scorso 18 marzo presso l'ospedale Santobono di Napoli, potrebbe diventare un vero e proprio caso. Il bambino era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per provare ad asportare il cancro che lo aveva colpito al cervelletto, ma purtroppo a seguito dell'operazione ...

GF - Wanda Nara replica alle accuse della cognata : 'Attacco televisivo ingiustificato' : Al Grande Fratello 16 lo scorso lunedì Ivana Icardi è tornata a parlare del rapporto con suo fratello Mauro. La gieffina da tempo sostiene che il giocatore nerazzurro da quando ha sposato Wanda Nara ha smesso di frequentare la sua famiglia. Quest'ultima all'ennesimo attacco ha deciso di passare ad azioni legali. Durante la seconda puntata del reality di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso, Ivana Icardi ha fatto scoppiare la bomba. In diretta tv ...

accuse contro Lucas Leiva - la dura risposta del calciatore della Lazio : “Mi preme chiarire in modo chiaro che le Accuse rivolte recentemente alla mia persona su eventuali fatti nel post partita di Milano, sono totalmente false ed infondate. È mia premura evidenziare in modo perentorio tale fatto increscioso e totalmente falso nei miei confronti, in quanto in dieci anni di carriera non mi sono mai permesso di mancare di rispetto a nessuno. Ciò non fa assolutamente parte del mio comportamento professionale ...

Sanità : Zaia - 'vergognosamente false le accuse all'autonomia della salute' : E' ingiusto il poco rispetto che a volte si riscontra nei confronti di tutti gli operatori, che in Veneto sono tra i migliori al mondo, e anche degli sforzi di investimento e di organizzazione che si ...

Sanità : Zaia - 'vergognosamente false le accuse all'autonomia della salute' (2) : (AdnKronos) - Il Governatore ha anche affrontato temi di carattere generale e di stringente attualità, come le polemiche che vengono rivolte agli aspetti sanitari dell’autonomia. Il Presidente della Regione si è detto contrariato da alcune accuse, che ha definito “lazzarone”, secondo le quali 'l’aut

Sanità : Zaia - 'vergognosamente false le accuse all'autonomia della salute' : Treviso, 12 apr. (AdnKronos) - Nuovi investimenti per oltre 5 milioni di euro e cantieri della Cittadella Sanitaria di Treviso che procedono secondo il cronoprogramma. Sono questi i due elementi principali che hanno caratterizzato oggi la visita del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia all’Ospe

Ilaria D’Amico si difende dalle accuse dei tifosi del Napoli - la replica della giornalista : “io senza parole” : Ilaria D’Amico si difende dalle accuse dei tifosi del Napoli riguardanti una frase pronunciata dalla giornalista durante Ajax-Juventus “Stupita e senza parole“. Così Ilaria D’Amico, giornalista Sky, ha descritto il suo stato d’animo dopo le polemiche imperversate per la sua frase sui tifosi dell’Ajax. La bella compagna di Buffon aveva dichiarato durante Ajax-Juventus: “approccio quasi partenopeo, ...

Valve si difende dalle recenti accuse della Commissione Europea : Di recente Steam ed altri cinque publisher (Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media e ZeniMax) sono finiti nel mirino dalla Commissione Europea, a causa dei blocchi geografici che impedirebbero il libero mercato tra gli stati membri dell'UE. Come riporta Dualshockers, Valve ha risposto alle accuse tramite un comunicato stampa, in cui afferma che fornisce key gratuite e che non riceve nessuna percentuale di guadagni, quando l'acquisto viene ...

accuse della Commissione Europea contro BMW - Daimler e Volkswagen - : La Commissione Europea è giunta alla conclusione preliminare che le case automobilistiche tedesche BMW, Daimler e Volkswagen, marchi Volkswagen, Audi e Porsche, si sono messe d'accordo per limitare lo ...