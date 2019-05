Perugia | a 90 anni va con una squillo | fermato e multato per 450 euro

Blastingnews

(Di domenica 12 maggio 2019) Venti giorni fa aè uscita un'ordinanza per contrastare il fenomeno della prostituzione stradale, molto diffuso in particolari vie. Il Comune ha dunque deciso di erogare delle multe a tutti coloro che cercano di adescare le, in modo tale che la situazione possa placarsi. Sono stati già diversi i controlli effettuati dalle forze dell'ordine e ben tre multe sono state rilasciate, tra cui quella ad un signore anziano di 90. A scovare l'uomo sarebbe stato uno degli agenti della polizia municipale a cui l'uomo non è passato inosservato. I controlli sono stati principalmente rivolti nelle zone dove la problematica non smette di manifestarsi neanche di giorno e cioè la via Campo di Marte e Ponte San Giov. I disagi causati agli abitanti del posto sono parecchi, dato che da come riporta Il Messaggero, alcuni cittadini sarebbero anche andati a bussare alle porte del ...

ga_raf : Per chi c’era, chi c’è e chi ci sarà, da 30 anni orgoglio della città #Perugia #Grifo - giannettimarco : RT @leggoit: #Perugia, va a prostitute a 90 anni: nonnino fermato dai vigili e multato di 450 euro - leggoit : #Perugia, va a prostitute a 90 anni: nonnino fermato dai vigili e multato di 450 euro -